Handball: Sieg und Niederlage bei umkämpften Spielen

In der Handball-Bezirksliga Bodensee-Donau hat die HSG Friedrichshafen-Fischbach gegen BW Feldkirch mit 30:26 gewonnen. Die HSG Langenargen-Tettnang verlor dagegen knapp.

Mit 14 Toren erwischte Julian Fischinger von der HSG Friedrichshafen-Fischbach einen Sahnetag beim umkämpften 30:26-Sieg gegen BW Feldkirch. Das erste Tor des Spiels warf – natürlich – Fischinger nach 37 Sekunden. Bis zur Feldkircher Auszeit beim Stand von 6:2 gingen alleine fünf Tore auf Fischingers Konto. Beim Stand von 14:12 war Halbzeit. Den knappen Vorsprung konnte die HSG am Ende noch auf vier Tore ausbauen – obwohl Feldkirch zwischenzeitlich zum 17:17, 20:20 sowie 23:23 ausglich. Danach setzte sich die HSG ab – in erster Linie dank Fischinger. Den Schlusspunkt setzte Ruben Röhner zum 30:26. Mit dem Sieg belegt die HSG Friedrichshafen-Fischbach nun den fünften Tabellenplatz. Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) spielt die HSG beim Tabellenvierten HC Hohenems.

Weniger erfolgreich war die HSG Langenargen-Tettnang, die beim TV Gerhausen 2 nicht minder umkämpft mit 22:23 unterlag. Zur Halbzeit führte die HSG sogar knapp mit 11:10. Anschließend war Gerhausen treffsicherer. Der Gerhausener Johannes Mattheis traf zur zwischenzeitlichen 20:15-Führung. Anschließend war aber die HSG spielbestimmend. Knapp eineinhalb Minuten vor dem Schlusspfiff gelang Noah Göppinger mit seinem siebten Tor der Anschlusstreffer. Gerhausen nahm noch eine Auszeit. Doch der Ausgleich fiel für die HSG im Anschluss nicht mehr. So blieb es bei der knappen 22:23-Niederlage. Damit belegt die HSG Langenargen-Tettnang aktuell den achten Tabellenplatz. Die nächste Partie bestreitet die HSG am Samstag (20 Uhr/Carl-Gührer-Halle) gegen die SG Ulm & Wiblingen.