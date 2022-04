Handball-Landesliga: SG Argental und TSG Ailingen vor Saisonabschluss

Mit der SG Argental und der TSG Ailingen haben zwei Handballteams aus dem Bodenseekreis am Wochenende ihren Saisonabschluss. Ihr letztes Heimspiel der Saison bestreitet die HSG Friedrichshafen-Fischbach.

In der Frauen-Landesliga ist es am letzten Spieltag das Treffen das unteren vier Teams. Der Viertletzte SG Argental gastiert beim Schlusslicht TG Geislingen (Samstag, 17 Uhr). „Es gilt die Kreise von Spielertrainerin Diana Stan einzuengen, sowie eine stabile und konsequente Abwehr zu stellen“, heißt es in der SGA-Mitteilung. Außerdem kommt es zum Duell zwischen dem Drittletztem SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch und dem Vorletzten TSG Ailingen (Sonntag, 17 Uhr).

Noch einmal zu Hause in der Bodenseesporthalle spielen die Landesliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Am Samstag duellieren sie sich ab 19 Uhr mit dem Zweiten TSV Bad Saulgau.