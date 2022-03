Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach peilt ersten Saisonsieg an

Die Handballmannschaften des Bodenseekreises sind am Wochenende wieder fleißig im Einsatz. Im Blickpunkt steht vor allem das Heimspiel der Landesliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach.

In der laufenden Spielzeit war der unerfahrenen Mannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach noch kein Erfolgserlebnis vergönnt gewesen. Die Häfler Handballer verloren bislang alle zwölf Saisonspiele. Und doch ist in der Vorwoche so etwas wie Optimismus entstanden. Bei der 26:28-Auswärtsniederlage spielte die HSG eine starke Schlussphase und dazu hat der Trainer des Tabellenschlusslichts, Andreas Rohrbeck, gerade einen breiteren Kader zur Verfügung. Der Glaube bei den Blisshards ist deshalb da, dass in der 13. Begegnung endlich der erste Sieg gelingt. Schließlich geht es am Samstag in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen ab 18 Uhr gegen den Tabellenvorletzten HC Hohenems, der bislang auch noch nicht geglänzt hat. „Gerade was den Endspurt anbelangt, hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Die positiven Aspekte haben wir diese Woche nochmals explizit herausgearbeitet und versucht, die Schwachstellen abzustellen“, kommentierte Rohrbeck die Niederlage in Biberach. „Wir hoffen, am Samstag gegen Hohenems die langersehnten Früchte unserer Arbeit einholen zu können.“

Zwei Topspiele für den SV Tannau

Gleich zwei Topspiele vor der Brust haben die Bezirksliga-Handballerinnen des SV Tannau. Am Samstagmorgen ist der aktuelle Dritte beim Zweiten TSF Ludwigsfeld (11.30 Uhr) zu Gast und am Sonntag treten die Tannauer beim Spitzenreiter TSG Ehingen (15 Uhr) an. Für den SVT scheint nach oben nur noch wenig möglich. Momentan liegt Ludwigsfeld fünf Zähler vor Tannau – bei vier ausstehenden Spielen ist der Rückstand kaum noch aufholbar.

Ein Heimspiel liegt vor den Bezirksklasse-Handballerinnen der SG Argental II. Der Tabellensechste trifft in der heimischen Carl-Gührer-Halle in Tettnang auf den Vorletzten HSG Langenau/Elchingen II (Samstag, 15.30 Uhr).