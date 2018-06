Handball: A-Jugend der HSG unterliegt in Vogt

Ohne Zählbares sind die A-Juniorinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach an den Bodensee zurückgekehrt. Bei der JSG Vogt-Weingarten musste sich die Mannschaft von Chefcoach Hansjürgen Winghardt mit 20:30 geschlagen geben. Und das auch, weil die Häfler Spielgemeinschaft zum Leistungsvergleich der Handball-Bezirksliga in der Vogter Allgäutorhalle mit gerade einmal acht Spielerinnen antreten konnte.

Dies war dem Umstand geschuldet, dass einige Spielerinnen für das zweite und beziehungsweise oder erste Damenteam der HSG FF gebraucht wurden. Zudem war ein Zurückgreifen auf Mädels aus der B-Jugend unmöglich, weil diese bereits die eine oder andere Begegnung - teilweise auch unter der Woche - in den Knochen gehabt hatten. So wehrten sich die Gäste nach Kräften, leisteten sich jedoch technische Ungenauigkeiten und Fehlpässe sowie eine durchwachsene Torausbeute. Dadurch rannte der HSG-Nachwuchs schon früh einem Rückstand hinterher, der zum 11:15-Halbzeitstand vier Tore betragen sollte. Auch nach dem Seitenwechsel fand Friedrichshafen-Fischbach nicht so richtig in die Spur, sodass die Gastgeberinnen den Vorsprung mühelos verteidigten und nach 60 relativ einseitigen Minuten zum 30:20-Endstand das bessere Ende für sich hatten. „Wir wollten in der zweiten Halbzeit nochmal alles geben“, sagte Hansjürgen Winghardt hinterher.

HSG: Hackenberg (Tor), Winghardt (4/1), Diemer (3), Feßler (3/1), Beckesch (3), Stellmacher (3), Weishaar (3), Herkommer (1).