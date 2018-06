HAM Radio vereint Pfadfinder mit Funkamateuren

Die HAM Radio-Messe in Friedrichshafen zieht dieses Mal sowohl Amateurfunkfreunde als auch Pfadfinder aus aller Welt an. Das Motto der Messe: „Radio Scouting - Abenteuer Jugendamateurfunk“. Das Wort „Scouting“ ist Englisch und bedeutet Pfadfinderei. Bis Sonntag bietet die Messe ein Programm mit Workshops und Vorträgen für Funkamateure an. Außerdem werden Amateurfunkprodukte zum Verkauf ausgestellt. Zeitgleich findet die „Maker Faire“ für Tüftler und Bastler statt.

Lukas Bachschwell vom österreichischen Amateurfunkverband ist Pfadfinder und Funkamateur zugleich. Der 21-Jährige findet, dass Amateurfunk und Pfadfinderei viel gemeinsam haben: „In der tollen Gemeinschaft an Pfadfindern findet man auch technisch sehr interessierte Leute, die gerne Aktionen planen und gemeinsam etwas unternehmen“, sagte er gestern bei der Vorstellung des Messeprogramms. Oft fänden Pfadfinder bei großen Lagern auch Funkstationen, bei denen sie sich mit anderen Leuten per Funk unterhalten könnten. Steffen Schöppe, Vorsitzender des deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC), kann dem nur zustimmen: „Pfadfinder haben mit Funkamateuren viele gemeinsame Interessen. Zum Beispiel mit Menschen aus anderen Ländern zu kommunizieren. Wir hoffen auf viele interessante Gespräche zwischen Pfadfindern und Funkamateuren auf der Messe.“

Eine Anlaufstelle dafür finden die Besucher in der Rothaushalle, wo sich die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung präsentiert. Dort können sich Interessierte über das alljährlich stattfindende „Jamboree on the Air“ informieren, bei dem sich Pfadfinder über Funk mit Gleichgesinnten aus der ganzen Welt austauschen. Außerdem ist im Freigelände West ein Zelt mit einer Funkstation aufgebaut.

Auch die „Maker Faire Bodensee“ ist auf der Messe zu Gast. Im Fokus steht dabei das „Mitmachen“, Tüfteln und Basteln. Die „Maker Faire“ soll Markt und Werkstatt in Einem sein. An 150 Ständen gibt es Projekte von „Makern“, Mitmachaktionen, Vorträge und Workshops, die für Wissenschaft, und Technik begeistern sollen. Egal ob „kleine Kinder, technisch Unbegabte oder Ingenieure“ - laut Frank Henkel, Organisator bei M.O.V.E., der Messeorganisations- und Veranstaltungsgesellschaft, die dieses Jahr die Gastveranstaltung organisiert, soll die Messe jeden ansprechen.

Internationaler Kontakt wichtig

Dass der internationale Kontakt untereinander sowohl für Pfadfinder als auch unter Funkamateuren wichtig ist, fällt schon beim Betreten der Messe auf. Ein großes Plakat, auf dem eine Weltkarte mit der Frage „Where are you from?“ (Auf Deutsch: Woher kommen Sie?) bedruckt ist, soll zeigen, aus welchem Land die Besucher der Messe kommen. Mit bunten Reißnägeln kann jeder sein Heimatland pinnen. Die meisten der Besucher kommen aus Europa, andere aus Marokko, Kanada, Brasilien oder Südafrika. Insgesamt 32 Nationen sind als Aussteller mit dabei.

Der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) lädt zudem auf der Messe zum 69. Bodenseetreffen mit mehreren Vorträgen ein.

HAM-Night am Samstagabend

Die Ham-Night-Party steigt diesen Samstagabend im Freigelände West. Ein DJ sorgt ab 17.30 Uhr für die passende Musik, das Radio DARC organisiert eine Tombola und eine Radio-Show im 70er-Jahre Stil.