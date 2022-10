Halloween in Friedrichshafen: Wo der Grusel-Trend zu finden ist

Wenn sich der Oktober dem Ende zuneigt und der Nebel in den Straßen aufzieht, beginnt für viele die gruselige Jahreszeit. Halloween, das Fest dessen Ursprung in irischen Bräuchen liegt, begeistert vor allem in den USA die Massen. Seit einigen Jahren hält das Gruselspektakel am 31. Oktober mittlerweile Einzug in Deutschland – auch in Friedrichshafen.

Kaum ein Fest kommt ohne passende Leckereien aus. Das gilt auch für das Gruselfest Ende Oktober, bei dem immer wieder der Ausruf „Süßes oder Saures!“ zu hören ist. Etwas Süßes für Klein und Groß hält an Halloween „Bodenseedonuts“ in Friedrichshafen bereit. Der Donut-Laden von Inhaberin Demet Beydilli wird am Montag, an dem eigentlich immer geschlossen ist, extra für das Fest öffnen.

Bei „Bodenseedonuts“ gibt es schokoladige Leckereien im Grusel-Gewand. (Foto: Julia Rist)

Neben gefüllten Donuts, verziert mit Totenköpfen, Gebissen und Kürbissen, gibt es für die kleinen Naschkatzen Minidonuts aus einer gruseligen Kürbisschüssel. Die Großen können sich mit etwas Glück über eine Donut-Box und ein Pandora-Armband freuen. Das Gewinnspiel zu Halloween hat „Bodenseedonuts“ zusammen mit dem Schmuck- und Uhrenladen Tic Tic organisiert.

Auch Burger verkleiden sich zu Halloween

Gruselig, amerikanisch und kulinarisch geht es beim Burger-Restaurant „L’Amerikano“ zu. Dort bietet das Restaurant am Montag ab 14 Uhr Kinderschminken an, während sich die Erwachsenen über blubbernde Cocktails und schaurige Burger freuen dürfen. Für das Fest hat das „L’Amerikano“ eine eigene Speisekarte kreiert. Burger, die es unter dem Jahr zu kaufen gibt, würden sich zu Halloween „verkleiden“, erzählt der Inhaber. So werde bei einem Burger das Brötchen schwarz gefärbt, ein anderer bekomme eine giftgrüne Soße.

Im Nasch Store findet man neben Süßem auch Party-Deko. (Foto: Julia Rist)

Der leckere Burger im schwarzen Brötchen wurde extra für Halloween kreiert. (Foto: Burger-Restaurant L’Amerikano)

Wer selbst furchteinflößende Leckereien herstellen möchte, wird beim Nasch Store in der Friedrichstraße fündig. Passend zum Gruselfest kann man dort verschiedene Ausstechformen wie Geister, Kürbisse oder Gräber kaufen. Für die Party abends können sich die Halloween-Fans mit Fledermaus-Girlanden, Spinnen-Ballons und Kürbis-Partyteller eindecken.

Viele Halloween Artikel sind jedoch schon kurz nach der Eröffnung des Ladens verkauft worden, sagt Inhaberin Natalie Schweng, die zuvor Ihren Laden in Nagold hatte. Dort waren die Halloween-Artikel im Gegensatz zu Friedrichshafen nicht so beliebt, erzählt Schweng.

Grusel-Partys starten bereits am Samstag

Wer keine Lust hat, eine eigene Party zu geben, aber trotzdem feiern will, kommt in Friedrichshafen auch nicht zu kurz. Am Montag steigt im Bahnhof Fischbach ab 21 Uhr zum wiederholten Mal die „Halloween Kultparty“. Die Location in der alten Lokhalle verspricht die passende Atmosphäre für einen schaurigen Disco-Abend, kündigt der Bahnhof Fischbach auf seiner Homepage an. Auch ausgefallene Kostüme sind dabei gerne gesehen.

Die Skelette Siggi und George spielen entspannt im Vorgarten Karten. (Foto: Hanna Neuberger)

Gleiches gilt im Gerrix Club, der die Grusel-Kampagne schon am Samstag mit einer Halloween-Party im latein-amerikanischen Stil startet. Am Montag geht es dann ab 22 Uhr mit der „Halloween XXL Party“ weiter, bei der sich die Besucher auf gruselige Dekoration freuen dürfen, heißt es in der Ankündigung.

Dekoration so weit das Auge reicht

Aber nicht nur Clubs, Restaurants und Geschäfte machen bei dem Halloween-Trend mit. Auch Privatpersonen verzieren mit Herzblut ihre Häuser mit künstlichen Spinnweben, Kürbissen und Lichteffekten. Besonders ins Auge stechen die beiden Skelette Siggi und George, die entspannt in einem Vorgarten in Unterraderrach Platz genommen haben. Die kartenspielenden Skelette sind aber nur ein kleiner Teil der aufwendigen Dekorationen aus menschengroßen Figuren und allerlei kleinen Krabbeltiere, die sich rund um das Schauer-Haus angesammelt haben.

Auch Privatpersonen machen beim Gruseltrend rund um Halloween mit: Eine Familie aus der Tannenburgstraße in Unterraderach legt sich dafür besonders ins Zeug.

„Wir haben vor gut drei Jahren wegen unserer Tochter damit angefangen und jedes Jahr kommen ein paar Sachen dazu“, erzählt die Bewohnerin, die für die Riesenspinnen vor der Eingangstür verantwortlich ist. Mit Namen möchte sie aber nicht genannt werden. Sogar eine Nebelmaschine hat die Familie mittlerweile installiert, die besonders abends für schaurigen Charme sorgt. Wer die Augen offen hält, findet also auch in Friedrichshafen und Umgebung den Halloween-Trend aus Amerika wieder.

