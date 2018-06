Hallenbad bleibt am Wochenende geschlossen

Für das kommende Wochenende wurde wieder bestes Freibadwetter vorhergesagt. Deshalb bleibt das Hallenbad am Samstag, 9. Juni und Sonntag, 10. Juni geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Strandbad Friedrichshafen und das Wellenfreibad in Ailingen sind von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Das Frei- und Seebad in Fischbach hat am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, ebenfalls von 9 bis 20 Uhr offen. Von Montag bis Freitag öffnet das Frei- und Seebad bereits um 7 Uhr. Einlassende in allen drei Häfler Freibädern ist 30 Minuten vor Betriebsschluss.