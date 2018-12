Richtungsweisende Spiele stehen am Sonntag für die Faustballteams des VfB Friedrichshafen auf dem Programm. Beide Mannschaften müssen in ihren Ligen laut Vereinsmitteilung punkten, um ihre Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Das Regionalligateam genießt Heimrecht. In der Bodenseesporthalle geht es am Sonntag gegen den TV Heuchlingen, die TG Biberach und den TSV Dennach. Wiedergutmachung ist angesagt, nach dem punktlosen Spieltag in Oberndorf. Vor allem die Partie gegen den TSV Dennach genießt höchste Priorität. Mit einem Sieg würden die Häfler auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Punktet man zudem gegen Heuchlingen oder Biberach, könnte man bereits für eine erste Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt sorgen. Spielbeginn in der Bodenseesporthalle ist um 10 Uhr.

Nach dem Ausflug auf die Schwäbische Alb am vergangenen Spieltag hat auch das Landesligateam diesmal einen kurzen Anfahrtsweg. In der Sporthalle Reutiner Straße in Lindau treffen die Seehasen auf Gastgeber TSV Lindau, den SV Oberböhringen und den TV Bissingen. Als Aufsteiger präsentierte sich die VfB-Reserve bislang gut. Nachdem man jedoch zuletzt Punkte liegen ließ, gilt es wieder Fahrt aufzunehmen. Im Bodenseederby gegen die Hausherren ist der VfB klarer Außenseiter. Zu souverän präsentierte sich der Tabellenführer im Hinspiel. Aber in den beiden anderen Partien rechnen sich die Häfler gute Chancen aus. Vor allem den TV Bissingen hatte man im Hinspiel gut im Griff. Schwerer fällt die Prognose gegen Oberböhringen. Das Team aus dem Landkreis Göppingen hatte an den vorherigen Spieltagen spielfrei. Spielbeginn in Lindau ist um 10 Uhr.