Händler für Klinikums-Weihnachtsmarkt gesucht

Vorausgesetzt, die Kennzahlen der Corona-Pandemie lassen ihn zu, wird am Freitag, 26. November, der kleine Weihnachtsmarkt bei der geschmückten Tanne auf dem Vorplatz des Klinikums Friedrichshafen seine Pforten öffnen. In den drei Hütten gibt es dann bis zum letzten Markttag am Sonntag, 5. Dezember, schöne und leckere Dinge zu kaufen. Noch sind nicht alle Markttage ausgebucht, deshalb bietet der MCB weiteren Händler seine dekorierten Weihnachtsmarkthütten (Öffnungszeiten jeweils von 13 bis 17 Uhr) zu Miete – für einen guten Zweck – an. Wer seine Waren auf dem Weihnachtsmarkt beim Klinikum feilbieten will, sollte sich telefonisch unter 07541 / 96-71387 melden.