Häfler weiter unbesiegt

Die 1. Mannschaft vom Schachverein Friedrichshafen empfing den Nachbarverein SK Markdorf 2. Schon nach sehr kurzer Zeit konnte Peter Rügamer an Brett 7 seinen Gegner zur Aufgabe zwingen. Markus Funk(Brett 8) spielte gegen einen Nachwuchsspieler, welcher anfangs gut mithielt. Dennoch musste der Markdorfer sich der Routine von Markus Funk geschlagen geben. Am dritten Brett einigte sich Helmut Strehlau mit seinem Gegner auf eine Punkteteilung. Oliver Maletic (Brett 5) opferte zunächst die Qualität, hatte eine Figur weniger. Sein Freibauer glich dies aus – er siegte.

Bruder Darko Maletic (Brett 4) gewann ebenfalls, nachdem er seinen Gegner in der Eröffnung überraschte. Frank Dangelmayer (Brett 2) hatte einen Mehrbauern, war einem Angriff ausgesetzt, der nach einem Fehler zum Matt führte. Am Spitzenbrett entstand ein Endspiel mit ausgeglichener Stellung. Andreas Ahlfänger willigte ins Remis ein. Die längste Partie spielte Siegfried Gaiser am 6. Brett. Er versuche einen Freibauern zur Dame umzuwandeln. Sein Gegner konnte sich durch ein Dauerschach ins Remis retten. Schlussstand: 5,5:2,5. Friedrichshafen ist damit die einzige Mannschaft in der Bezirksliga, die beide Runden gewonnen hat.