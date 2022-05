Häfler Weinfest erst wieder am 3. Oktober

Das im vergangenen Jahr ausgefallene Weinfest im Schloss Friedrichshafen wird dieses Jahr wieder zum traditionellen Termin am 3. Oktober veranstaltet. Als Ersatztermin für das Fest, das vom Weingut Herzog von Württemberg und dem Elferrat des Brauchtumsvereins organisiert wird, war ursprünglich der 8. Mai angekündigt worden. Aus organisatorischen Gründen könne dieser Ersatztermin leider nicht gehalten werden, teilt das Weingut in einem Schreiben mit.

Es sei nicht ganz einfach, die gesamte Logistik eines Weinfestes auf einen Ersatztermin zu verlegen, und da letzten Endes zu viele Abstriche an der Qualität des Weinfestes hätten gemacht werden müssen, wurde jetzt am ursprünglichen Termin, dem 3. Oktober, festgehalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Es würden jedoch im Sommer verschiedene kleinere Veranstaltungsformate wie ein Open Air im Schlosspark angeboten. Die Teams des Elferrats und des Weinguts bitten um Verständnis.