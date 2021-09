Häfler Vielfaltsweg wird eröffnet

Anlässlich der bundesweiten Interkulturellen Woche mit dem Motto #offengeht lädt die Stadt Friedrichshafen am Donnerstag, 30. September, um 15.30 Uhr zur Eröffnung eines interkulturellen und interreligiösen Begegnungswegs ein. Der Treffpunkt für die Eröffnung des Häfler Vielfaltswegs durch Bürgermeister Andreas Köster ist die evangelische Schlosskirche in der Schlossstraße 2. Interessierte sind zur Eröffnung eingeladen.

Der Weg führt von der Schlosskirche durch den Uferpark zum Rathaus. Von dort zum hinteren Hafen bis zum Haus der Kulturen. Insgesamt befinden sich auf dem Weg 19 Stationen, an denen Tafeln aufgestellt sind. Der „Häfler Vielfaltsweg“ lädt bis 7. November zu einem Spaziergang ein und informiert über das interkulturelle Zusammenleben in der Stadt. Der Begegnungsweg ist das erste Projekt, das in Friedrichshafen im Rahmen der neuen bundesgeförderten „Partnerschaft für Demokratie“ durchgeführt und im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ finanziell gefördert wird.

Ab 8. Oktober ist im Stadtarchiv eine interkulturelle Ausstellung mit Bildern, Gegenständen, Dokumenten zum Thema Migration zu sehen. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Stadtarchivs besichtigt werden.

Darüber hinaus werden sich am Sonntag, 3. Oktober, von 12 Uhr bis 18 Uhr beim Tag der offenen Tür Migrantenorganisationen in ihren Räumlichkeiten vorstellen. Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Besucherinnen und Besucher zum Busparkplatz Friedrichstraße, Stadtbahnhof, Hafenbahnhof, Stadtarchiv, Albert-Maier-Straße in Bunkhofen und zum Spektrum in der Ailinger Straße 38.

Als weitere Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Woche ist vom 28. September bis 15. Oktober im Häfler Rathaus die von der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen erarbeitete Ausstellung „Romantik in Preußen – zwischen Königsberg, Marienburg, Berlin und Köln“ zu sehen. Die Ausstellung wird von der Landsmannschaft der Oberschlesier Kreis- und Ortsgruppe Friedrichshafen präsentiert und kann während der Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden.