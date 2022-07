Häfler verabschieden den Seehas - bis zum nächsten Mal!

So schnell ist alles vorbei. Vor vielen hundert Häflern und deren Gästen hat sich der Seehas am Montagabend von seinen Liebsten verabschiedet. Aufgrund der geringen Wassertiefe konnte das Polizeiboot allerdings nicht in den Hafen einfahren, sodass der zottelige, aber liebenswürdige Geselle im Bereich des Restaurants „Al Porto“ von einer Leiter hinab zunächst auf ein mit unzähligen bunten Luftballons geschmücktes Boot der DLRG steigen musste.

Danach fuhr er, begleitet von den Klängen des Spielmannszuges, der Fanfarenzüge und den donnernden Kanonen der Bürgergarde, unter großem Beifall - und sicherlich der ein oder anderen Träne - nach Hause zu seinem Tiefseemöhrenfeld.

Am Montag hat sich der Seehas wieder verabschiedet. Bis zum nächsten Jahr 2023.