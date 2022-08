Häfler unter den Top-Finalisten bei den Fairtrade Awards

Zum achten Mal hat Fairtrade Deutschland die Fairtrade-Awards verliehen. Die Gemeinschaftsschule Schreienesch belegte dabei den zweiten Platz. Das berichtet die Schule in einem Schreiben.

Dieses Jahr konnte die Verleihung wieder im Rahmen einer Live-Abendveranstaltung im EUREF-Campus in Berlin durchgeführt werden. Durch den Abend moderierte Schauspielerin und Komikerin Anke Engelke, musikalisch begleitet durch die Formation Jazz Royal. Vor den Verleihungen berichtete Vorstandsvorsitzender Dieter Overath von den aktuellen Vereinsaktivitäten sowie den Kriterien der Awardvergabe. Kakaobäuerin Deborah Osei-Mensch gab in ihrem Vortrag Einblick in die Erfolge und Verbesserungen, die Fairtrade Deutschland in verschiedenen afrikanischen Siedlungen erzielt. Auch Bundesministerin Svenja Schulze lobte in ihrem Grußwort die sich stetig erweiterte Aktivitäten der Fairtrade-Gemeinschaft, die eine wichtige Vorbildfunktion übernehmen und mittlerweile einen enormen Bekannt- und Beliebtheitsgrad habe.

Bei der anschließenden Verleihung hielt Wissen-macht-Ah-Moderator Ralph Caspers die Laudatio für das Fairtrade-Team der Gemeinschaftsschule Schreienesch. Ein dreiminütiger Einspieler gab Einblick in die vielfältigen Aktionen und Projekte der Fairtrade-AG. Die Jury honorierte das Engagement am Ende mit dem zweiten Platz.

Laudator Ralph Capers und Anke Engelke holten Lehrerin Danijela Palos und Konrektor Bernd Müller, die stellvertretend für das Fairtrade-Team der Schule angereist waren, auf die Bühne und gratulierten zu diesem großartigen Erfolg. Auf Engelkes Nachfrage nach der Motivation erklärte Palos süffisant, dass die Fairtrade-Schokolade einfach am besten schmecke. Müller bedankte sich bei Kollegin Desiree Schuh, die zweite Fairtrade-Macherin neben Palos, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte.