Häfler Tanzpaare überzeugen beim Internationalen Bodenseetanzfest

Nach zweijähriger Pause hat mal mit dem Internationalen Bodenseetanzfest wieder ein Tanzturnier stattgefunden. Entsprechend groß war der Zulauf: Auf die drei Standorte rund um den See – Konstanz, Friedrichshafen und Gaissau – verteilten sich insgesamt mehr als 300 Turnierstarts. Außer Elektronik-Aussetzer zu Beginn bewältigte der Amateur-Tanzsportclub „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen das Event in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch routiniert.

Und für den ATC lief es auch sportlich erfolgreich. In Gaissau in Österreich erkämpften sich Holger und Isabel Lang in der Klasse Sen II-A nicht nur Platz zwei, sie erzielten damit auch eine wichtige Wertung für den angestrebten Aufstieg in die Sonderklasse. Jürgen und Katrin Kosch traten in der Sen III-Sonderklasse in Konstanz an. Auch sie schafften es ins Finale und belegten den fünften Platz.

Teilnehmer aus Hamburg und Wien

Die Konkurrenz war aufgrund des Andrangs gegeben. In Ettenkirch starteten 90 Tanzpaare und es gab einige Anfang April sogar Teilnehmer aus Hamburg und Wien, die weite Anfahrtstrecken in Kauf nahmen.