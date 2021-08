Häfler Sporthallen in den Ferien für Vereine offen

Als Ausgleich für die vielen im Lockdown ausgefallenen Übungsstunden können die Häfler Vereine auch in den ersten drei Ferienwochen die Sporthallen nutzen. In Absprache mit dem Stadtsportverband (SSV) entsprach das Amt für Bildung, Betreuung und Sport einer Anregung des Städtetages, schreibt die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung.

Die Sporthallen sind in den ersten drei Wochen der Sommerferien üblicherweise geschlossen. Dies sei notwendig, um eine Grundreinigung vorzunehmen und eventuelle Reparaturen außerhalb des Betriebes durchführen zu können. Ab der vierten Ferienwoche sind die Hallen für den Trainingsbetrieb wieder geöffnet, sofern die Mannschaften direkt nach den Ferien in den Ligabetrieb einsteigen. Dann beginnt auch das Sommerferiensportprogramm der Häfler Vereine in Zusammenarbeit mit der Stadt.

„Damit sich die Sportlerinnen und Sportler besser auf die neue Saison vorbereiten können, haben wir in Absprache mit dem SSV in diesem Jahr einen Teil der Sporthallen bereits in den ersten drei Wochen der Sommerferien geöffnet“, erklärt Marina Papadimitriou, Leiterin des Amtes für Bildung, Betreuung und Sport.

Um in Erfahrung zu bringen, ob und welche Sportvereine an einer zusätzlichen Öffnung interessiert sind, startete der SSV eine Umfrage. Genutzt wird das zusätzliche Trainingsangebot vom TSV Friedrichshafen-Fischbach, von der Badmintonabteilung des VfB Friedrichshafen, vom ATC und der TSG Ailingen.

„Wir haben daraufhin Hallenpläne für die Trainingszeiten erstellt“, so Papadimitriou weiter. Die Sporthalle in Ailingen ist beispielsweise während der ersten drei Wochen voll belegt. Dort wird Handball gespielt und geturnt. Trainiert haben die Vereine auch in der Bodensee-Sporthalle, in der Turn- und Festhalle, in der VfB-Sporthalle, in der Sporthalle Fischbach sowie in den Sporthallen der Schreieneschschule und der Pestalozzischule.