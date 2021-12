Häfler spenden fast 1400 Euro für Volksbund

Insgesamt 1389 Euro hat die diesjährige Haus- und Straßensammlung zugunsten des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge erbracht. Dies teilt die Ortsgemeinschaft Friedrichshafen mit. Beteiligt an der Sammlung waren Soldaten der Staufer-Kaserne in Pfullendorf, die Reservistenkameradschaft Friedrichshafen, Ortsbeauftragte des Volksbunds, der Rewe-Markt in Kluftern und natürlich alle Bürgerinnen und Bürger, die gespendet haben. Während Kriegsgräberfürsorge in allen Ländern der Welt eine staatliche Aufgabe ist, hat in Deutschland der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge als Verein im Auftrag der Bundesregierung diese Verpflichtung übernommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Volksbund betreut 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten, auf denen rund 2,8 Millionen Kriegstote begraben sind. Mit zehn Euro könne zum Beispiel ein Kriegsgrab ein Jahr lang gepflegt werden. Mehr Infos unter www.volksbund.de .