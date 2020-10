Wie die vier Häfler Skivereine mitteilen, fällt dr Skibasar in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Es seien bereits deutschlandweit verschiedenste Großveranstaltungen und Messen abgesagt worden, heißt es in der Pressemitteilung. Nun sei auch von den Hauptorganisatoren der vier Skivereine Friedrichshafens festgelegt worden, den Skibasar für das laufende Jahr 2020 ersatzlos zu streichen. „Viele Auflagen, Unwägbarkeiten, Risiken sowie logistische Herausforderungen wären einfach bei einer möglichen Durchführung für alle viel zu groß“, heißt es in der Mitteilung weiter, und : „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, sind aber davon überzeugt, dass es in der aktuell vorherrschenden Situation die einzig richtige und verantwortungsvolle Entscheidung ist.“