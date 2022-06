Häfler Segler gewinnen brandenburgische Landesmeisterschaft

Tanja und Werner Kühnle vom Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach haben sich am zweiten Juni-Wochenende den Titel des brandenburgischen Landesmeisters im 15er Jollenkreuzer ersegelt. Das Vater-Tochter-Duo sicherte sich den souveränen Erfolg mit einem Tagessieg am Sonntag und den Platzierungen 1, 3, 2 am Samstag.

Pünktlich zum Regattabeginn setzte sich ein kräftiger Norwestwind durch und es konnten bei sehr guten Windbedingungen und fast karibischer Hitze drei Vollwettfahrten gesegelt werden. Am Sonntag startete nach zweistündiger Verschiebung die vierte Wettfahrt. Auf dem Breitlingsee haben sich insgesamt 15 Segelcrews gemessen.