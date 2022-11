Kika-Award nominiert: Häfler Schülerinnen heute im Fernsehen zu sehen

Zwei Schülerinnen aus Friedrichshafen sind für den diesjährigen Kika-Award nominiert. Ihr Projekt „Jüdisches Leben in meiner Stadt“ ist eines von fünf Projekten, die es in die engere Auswahl für den „Make a change“-Award geschafft haben. Der Vorentscheid in der Kategorie für sozialpolitisches Engagement wird am Donnerstag, 17. November, um 19.25 Uhr auf dem Kindersender Kika übertragen.

Die Idee für „Jüdisches Leben in meiner Stadt“ entstand beim Botschafterprogramms des Anne-Frank-Zentrums, wie die beiden Häflerinnen Kaja Hensinger und Fiora Leitner berichteten. Dort hatten sie auch ihre zwei Partnerinnen aus Rostock kennengelernt. Mit dem Projekt wollen die Mädchen anderen Schülern die jüdische Geschichte näher bringen.

Auch heute sei Judenfeindlichkeit noch ein Problem

Gleichzeitig nehmen sie auch das jüdische Leben im heutigen Deutschland in den Blick. „Antisemitismus und Judenfeindlichkeit stellen heute noch ein großes Problem dar“, sind sich die Häfler Schülerinnen einig. „Wir hoffen, Vorurteile, speziell auch bei Jugendlichen in unserem Alter, aufheben beziehungsweise diesen vorbeugen zu können.“ Dazu bieten sie Stadtführungen in Laupheim und Rostock zu Orten des jüdischen Lebens an, die sie zusammen mit dem Anne-Frank-Zentrum konzipieren.

Dass die Führung nicht in Friedrichshafen stattfindet, liege daran, dass die Stadt keine große jüdische Vergangenheit habe. „Daher hat es sich angeboten, das Projekt in Laupheim durchzuführen, da dort vor dem zweiten Weltkrieg die größte jüdische Gemeinde Oberschwabens angesiedelt war“, erklärten die Schülerinnen einstimmig.

Finale findet am Freitag statt

Eine Anfrage, ob sie mit ihrem Projekt am Kika-Award teilnehmen wollen, erhielten sie Anfang des Jahres. Wenige Wochen später wurde den Mädchen mitgeteilt, dass es „Jüdisches Leben in meiner Stadt“ unter die besten fünf Projekten in der Kategorie „Make a change“ geschafft hat.

Insgesamt gehen in den Vorentscheiden 15 Projekte in drei Kategorien ins Rennen um die Finalplätze. Ob die Häflerinnen einen dieser neun Plätze ergattern können, entscheidet das Publikum über ein Online-Voting unter www.voting.kika.de. Das Finale findet am Freitag, 18. November, in Erfurt statt und wird ab 19.30 Uhr live bei Kika zu sehen sein.