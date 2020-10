Die 17-jährige Lola Waizenegger von der Bodensee-Schule St. Martin aus Friedrichshafen erhält den Förderpreis beim Bundeswettbewerb „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken in der Altersgruppe der zehnten bis 13. Klassen.

Sie hat sich gegen 541 000 Teilnehmer aus ganz Deutschland durchgesetzt und zählt somit zu den besten Nachwuchskünstlern bundesweit, heißt es in der Pressemitteilung. Insgesamt wurden in diesem Jahr bei der 50. Auflage des Wettbewerbs 36 Bundespreise in den verschiedenen Altersklassen und Kategorien verliehen – allein neun Preisträger stammen aus Baden-Württemberg. Sie haben nach Meinung der Jury das diesjährige Thema „Glück ist ...“ am besten kreativ umgesetzt. Alle Bundespreisträger können sich auf einen einwöchigen Kreativ-Workshop an der Ostsee freuen, um dort ihre Fähigkeiten unter professioneller Anleitung weiterzuentwickeln.

„Wir gratulieren unserer Bundespreisträgerin und freuen uns über die rege Beteiligung aller Kinder und Jugendlichen am Jugendwettbewerb. In ihren Werken zeigen die jungen Teilnehmer eindrucksvoll auf ganz unterschiedliche Weise, was sie persönlich mit Glück verbinden. Unser Dank gilt insbesondere auch den Lehrkräften, die den Wettbewerb regelmäßig in den Schulklassen durchführen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang Jürgen Strohmaier. Die offizielle feierliche Preisübergabe für die besten Nachwuchstalente aus Baden-Württemberg fand am Samstag, 26. September, im Europa-Park in Rust statt.