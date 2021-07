Häfler Rundflug durch die Bildung

„Wer hier wohnt und lebt, soll über die Bildungslandschaft von Stadt und Land informiert sein“, betont Oberbürgermeister Andreas Brand in einer Mitteilung. „Eine gute Schulbildung und anschließend eine erfolgreiche berufliche Ausbildung sind für die gesellschaftliche Teilhabe in Deutschland entscheidend“, so Brand weiter. In diesem Sinne bietet die neue Bildungsmappe „Häfler Rundflug durch die Bildungs- und Beratungslandschaft“ einen umfassenden Überblick über das Bildungsangebot in Friedrichshafen.

Die Mappe soll alle Eltern und Erziehungsberechtigten, insbesondere auch neu zugewanderte Familien, in Friedrichshafen erreichen und sie in ihren Bemühungen um eine bestmögliche Bildung für ihre Kinder unterstützen. Sie soll des Weiteren auch Migrantenorganisationen und Kooperationspartner wie Kindertagesstätten, Schulen, Schulsozialarbeit, Integrationsmanagement und Quartiersmanagement als Orientierungshilfe dienen.

Die Bildungsmappe bietet Antworten auf Fragen wie: Welche Betreuungsmöglichkeiten für Kinder gibt es in Friedrichshafen? Wie kann ich mein Kind im Kindergarten anmelden? Wie ist unser Schulsystem aufgebaut? Welche beruflichen Schulen gibt es im Bodenseekreis? Wie findet man eine Ausbildungsstelle? Was sind die Zulassungsvoraussetzungen für ein Studium? Welche Beratungsangebote gibt es in Friedrichshafen? Was ist das Bildungs- und Teilhabepaket? Wo kann ich diese Leistungen beantragen?

Eine einfache Sprache und zahlreiche grafische Elemente ermöglichen einen leichten Zugang. Erhältlich ist die Mappe in deutscher Sprachen sowie auf Englisch, Italienisch, Französisch, Albanisch, Arabisch, Russisch, Türkisch, Persisch, Kroatisch und Rumänisch.

Interessierte können die Bildungsmappe kostenfrei in allen verfügbaren Sprachen im Amt für Soziales, Familie und Jugend in der Abteilung Integration per E-Mail an bildungsmappe@friedrichshafen.de anfordern oder unter www.friedrichshafen.de/bildungsmappe direkt online einsehen und downloaden.