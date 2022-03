Häfler Parkhaus „Altstadt“ ab 18. März wieder zugänglich

Die Sanierung der Ein- und Ausfahrt im Parkhaus „Altstadt“ in Friedrichshafen ist beendet. Nach der zweimonatigen Vollsperrung regeln die neuen Schranken ab Freitag, 18. März, laut Mitteilung erstmals die Ein- und Ausfahrt in das frisch sanierte Parkhaus in der Häfler Eckenerstraße.

Nach der zweieinhalbjährigen Sanierungszeit mit Kosten in Höhe von rund fünf Millionen Euro gibt es im Parkhaus einige Neuerungen, wie der Betreiber mitteilt. Zwölf E-Ladepunkte, eine davon behindertengerecht, großzügig bemessene Parkplätze, bedienungsfreundlichere Kassenautomaten, LED-Lämpchen, die schon von Weitem sichtbar machen, ob ein Parkplatz frei oder belegt ist, sowie hochauflösende Kameras, die die Parkflächen im Blick haben und damit für hohe Sicherheit sorgen.

Informationen zu den Stadtwerk-Parkhäusern gibt es online unter www.stadtwerk-am-see.de/parken. Dort gilt derzeit die Maskenpflicht.