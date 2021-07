Häfler Nachwuchsvolleyballer für den Landeskader nominiert

(sz) - Niklas Kluge, Maximilian Eckardt, Lennart Giesenberg, Phil Bertele, Tim Wirth und Lukas Gierling haben es in den Landeskader des Volleyball-Landesverbandes Württemberg (VLW) geschafft. Ihre Nominierung von VLW-Auswahltrainer Andreas Elsäßer erhielten die sechs Nachwuchsvolleyballer des VfB Friedrichshafen nach einem Bezirkskadervergleich in der Friedrichshafener Bodenseehalle. Im weiblichen Bereich ist der Häflerin Emma Tischer der Sprung in die Landesauswahl gelungen.

Die VfB-Volleyballer spielten sich trotz großer Konkurrenz entscheidend in den Vordergrund. Denn in der Bodenseehalle gab es eine Ansammlung an talentierten 13-/14-jährigen Jungs (Jahrgänge 2007/2008). Nach mehreren Sichtungslehrgängen auf Bezirksebene – der VLW ist in die Bezirke West, Ost, Nord und Süd eingeteilt – gab es Anfang Juli die große Chance, sich für den Landeskader zu empfehlen. In Friedrichshafen traten die Auswahlmannschaften im Bezirkskadervergleich gegeneinander an, um sich mit ihren Altersgenossen zu messen.

Starke Süd-Teams

Insgesamt neun hoch engagierte Teams aus den Bezirken zeigten all das, was die Spieler und die Trainer so lange vermisst hatten: attraktiven Volleyballsport der besten Spieler ihrer Jahrgänge aus ganz Württemberg. „Die große Motivation der Bezirkskaderathleten war in allen Begegnungen zu jeder Turnierphase deutlich sichtbar“, berichtete der VfB in seiner Pressemitteilung. Sehr erfolgreich spielten die beiden Süd-Teams – sie belegten Platz eins und Platz zwei. Bei der Siegerehrung überreichte Landestrainer Philipp Sigmund dem Gewinnerteam „Süd 1“ Trikots und Trainingsjacken der Jugendnationalmannschaft.

Und im Anschluss an das alle zwei Jahre stattfindende Turnier gab VLW-Auswahltrainer Elsäßer seine Nominierung für den Landeskader bekannt. Mit Kluge, Eckardt, Giesenberg, Bertele, Wirth und Gierling berief er gleich sechs Spieler des VfB Friedrichshafen und sorgte damit auch für eine große Freude beim VfB-Trainerstab um Simon Stegmann. Grundsätzlich lobte Elsäßer das Niveau der Nachwuchsvolleyballer. „Der nächste Schritt kann kommen. Wir haben wieder einen tollen Kader mit talentierten Spielern gesichtet. Mein Dank geht an alle Bezirkskadertrainer, die mit ihrer engagierten Arbeit trotz der widrigen Umstände Großes geleistet haben. Wir freuen uns auf die nächsten Aufgaben und Lehrgänge“, wird Elsäßer in der VfB-Pressemitteilung zitiert.

Glücklich zeigte sich auch VfB-Trainerin Sabine Littmann. So ist Emma Tischer beim Bezirkskadervergleich der Mädchen in Stuttgart von Trainer Jan Herkommer in die Verbandsauswahl berufen worden.