Häfler machen es Wetzisreute nicht einfach

Der SV Friedrichshafen 1 beim SF Wetzisreute 1. Ende einer verrückten Saison. Wetzisreute wollte Meister in der Bezirksliga OS Süd 2021/22 werden. Für die Häfler war noch die Vizemeisterschaft drin. Die Gäste schafften es nicht von 16 gemeldeten Spielern 8 Spieler für dieses wichtige Spiel zu stellen. Es fehlten 6 Stammspieler. 5 Ersatzspieler konnten den Verlust nicht vollwertig ersetzen.

Mit diesem Handicap mussten die Häfler 1 Punkt kampflos abgeben. Trotzdem haben die Schachfreunde vom Bodensee dem Gastgeber Wetzisreute alles abverlangt, was möglich war. Allen voran Peter Rügamer, der seine Partie durch Matt gegen einen DWZ stärkeren Gegner gewonnen konnte. Der engagierte Schachfreund Rügamer war der einzige Spieler der Häfler, der alle Spiele in dieser Saison bestritt.

Während Markus Kiefer und Swetlana Balz ihre Spiele verloren, konnten dafür Siegfried Gaiser und der routinierte Emmerich Dathem ihre Spiele gewonnen. Schachfreund Gaiser spielte diese Saison 3 Partien und gewann alle seine 3. Herzlichen Glückwunsch! Nun stand es 3:3. Markus Funk und Frank Dangelmayer spielten noch. Heydt bot Funk mehrere Male Remis an, die alle abgelehnt worden, da die Häfler noch die Vizemeisterschaft holen wollten. Am Schluss gab es ein Remis. Frank Dangelmayer verlor trotz Kampf seine Partie. Wetzisreute gewann 4,5:3,5 und wurde Meister. Herzlichen Glückwunsch! Der SV Friedrichshafen belegt am Saisonende Rang 5 in der Abschlusstabelle.