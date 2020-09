In der Kegel-Bundesliga stehen die Sportfreunde Friedrichshafen vor einer richtungsweisenden Begegnung. So heißt der Gegner Kleeblatt Berlin und ist ebenso wie die Häfler mit zwei Niederlagen in die Spielzeit gestartet. Beide spielen am Samstag um 12 Uhr demnach um die ersten Saisonpunkte.

„Das ist eines der wichtigsten Heimspiele, in dem es umso mehr gilt, die zwei Punkte gegen einen Mitkonkurrenten in den heimischen Gefilden zu behalten“, teilt der Verein vor der Partie mit. Allerdings könnte die Ausgangslage der Friedrichshafener besser sein. Wie auch schon bei den beiden 2:6-Niederlagen gegen die Kegler der SKK Raindorf sowie dem VfB Hallbergmoos können die Sportfreunde wohl erneut nicht in Bestbesetzung antreten. „Die ersten Aufgaben waren durch Ausfälle zu groß, um eventuell Zählbares mitzunehmen. Natürlich wird auch Neuzugang Torsten Reiser seit dem Saisonbeginn schmerzlich vermisst. Eine Rückkehr zur Mannschaft am kommenden Spieltag ist Stand jetzt noch äußerst fraglich.“

Das Heimspiel gegen Kleeblatt Berlin findet aufgrund der Hygieneauflagen unter Ausschluss von Zuschauern statt.