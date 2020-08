Häfler Jannik Brentel erhält den Landessportpreis

Friedrichshafen (sz) - Premiere am Bundesstützpunkt Volleyball in Friedrichshafen. Als erster Abiturient ist Jannik Brentel für hervorragende Leistungen im Abiturfach Sport mit dem Landessportpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Darüber informieren die Volley-Young-Stars Friedrichshafen in einer Pressemitteilung.

Damit ist der Häfler, bis vor kurzem Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums, einer von 69 Abiturienten in ganz Baden-Württemberg, die im Fach Sport in der schriftlichen und praktischen Prüfung im Durchschnitt das Maximum von 15 Punkten erreicht haben. Aber nicht nur im Sport hat es der 18-Jährige drauf: Insgesamt schloss er das Abitur mit der Note 1,7 ab, heißt es in der Mitteilung.

„Die Auszeichnung des Landessportpreises Baden-Württemberg ist Wertschätzung und Ansporn zugleich. Viele Schülerinnen und Schüler haben auch in diesem Jahr wieder gezeigt, dass sie zu Höchstleistungen in beiden Bereichen – dem praktischen und dem theoretischen – im Stande sind. Darüber freue ich mich sehr“, sagte Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbands Baden-Württemberg (LSVBW). Für den Sport in Baden-Württemberg sei der Sportunterricht eine essentielle Komponente, denn auch hier würden die Werte des Sports vermittelt und vorgelebt. „So werden die jungen Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt – und davon profitieren wir alle“, so Menzer-Haasis weiter.

Der Landessportpreis wurde 2020 zum zweiten Mal gemeinsam vom LSVBW und dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg vergeben.