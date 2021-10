Häfler Helferinnen reisen trotz unberechenbarer politischer Zustände in die Partnerstadt Polozk

Politische Situation in Belarus

Zugespitzt hat sich die politische Situation in Belarus seit den Präsidentschaftswahlen im August 2020 und den drastischen Maßnahmen, mit denen Diktator Alexander Lukaschenko landesweite Protestbewegungen und Demonstrationen zu unterdrücken versucht. Seitdem im Mai 2021 eine Ryanair-Maschine auf ihrem Flug nach Litauen in Minsk zum Landen gezwungen worden ist, hat die Europäische Union (EU) ihre Konsequenzen gezogen. Fluggesellschaften sind seither aufgefordert, den belarussischen Luftraum zu meiden. Auch belarussische Maschinen dürfen nicht mehr in der EU landen. Um Konfliktsituationen mit Sicherheitskräften zu vermeiden, sei bei Reisen nach Belarus besondere Sensibilität gefordert, rät das Auswärtige Amt auf seiner Homepage. So wird zum Beispiel auch empfohlen, keine rot-weiße Kleidung zu tragen, um als Reisender von den Behörden nicht als oppositionell und regimekritisch eingestuft zu werden. (wgh)