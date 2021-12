„Häfler helfen“: Trikot von Fußballprofi Nils Petersen wird versteigert

Nils Petersen hat in 173 Spielen für den SC Freiburg 64 Tore geschossen und elf Elfmeter verwandelt. Damit ist er der Treffer-König seiner Mannschaft und deshalb wiederum besonders populär. Gemeinsam mit der evangelischen und der katholischen Kirche hofft „Schwäbische.de“, dass diese Popularität der Spendenaktion „Häfler helfen“ zu einer ansehnlichen Spende verhilft: „Schwäbische.de“ versteigert nämlich ein (ungetragenes) Trikot von Nils Petersen an seine Leser.

Zu verdanken ist das Steffen O. aus Friedrichshafen, der das Trikot für die Verlosung zur Verfügung stellt. Steffen O. ist sich bewusst, dass in der aktuellen Pandemie die Not bei Menschen mit ohnehin schon schmalem Geldbeutel besonders groß ist. Deshalb trennt er sich gern von dem Trikot, das er selbst bei einem Preisausschreiben gewonnen hat. „Es ist leider keine Unterschrift von Nils Petersen drauf, sonst würde das Trikot bei der Verlosung einen noch höheren Preis erzielen. Aber dafür ist es in Vollbeflockung“, sagt er. Steffen O. hätte das Trikot verkaufen können. Aus dem Bekanntenkreis hat er mehrere Angebote dafür bekommen. Trotzdem spendet er es der guten Sache wegen an „Häfler helfen“.

So funktioniert die Versteigerung

Das Trikot erhält, wer dafür den höchsten Betrag bietet. Das Mindestgebot liegt bei 130 Euro. Wenn Sie sich für das Trikot interessieren, schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Trikot“ an die Mailadresse redaktion.friedrichshafen@schwaebische.de. Geben Sie in der Mail an, wie viel Ihnen das Trikot und die gute Sache wert sind. Vergessen Sie auch Ihre Telefonnummer nicht. Die Redaktion wird den Höchstbietenden benachrichtigen und das Trikot aushändigen, nachdem der Betrag auf dem Konto von „Häfler helfen“ eingegangen ist. Teilnahmeschluss ist Dienstag, 21. Dezember.