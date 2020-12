„Häfler helfen“ sammelt 148 226 Euro

„Eine Krise bringt auch das Gute hervor, sagt man. Hier stimmt es.“ Stadtdiakon Ulrich Föhr spricht von Corona und der gesteigerten Unterstützung, die „Häfler helfen“ erfährt. Dass die Spendenaktion der katholischen und der evangelischen Kirche ausgerechnet in der Pandemie ihr bislang stärkstes Ergebnis einfahren würde, damit war nicht zu rechnen. Bis 22. Dezember wurden 148 226,16 Euro überwiesen. In dieser Summe sind 2355 Euro, die „Häfler helfen“ über die Adventsaktion der Sparkasse Bodensee zukamen - sowie 1500 Euro, die die Sparkasse als Auszeichnung obendrauf gepackt hat, weil es „Häfler helfen“ gelungen ist, unter allen angemeldeten Initiativen am meisten Geld zu sammeln.

„Unter den mehr als 690 Spendern sind rund 90 Erstspender. Eine besonders hohe Zahl“, weiß Ulrich Föhr. Er und übrige Team von „Häfler helfen“ ist von der Spendenbereitschaft überwältigt und spricht allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, seinen tiefen Dank aus. Der evangelische Codiakon Gottfried Claß nennt das Ergebnis ein „Weihnachtswunder“.

Die Unterstützung zieht sich quer durch die Friedrichshafener Gesellschaft. Das liest Föhr an den Spenden ab. Die Überweisungen beginnen bei zehn Euro und enden bei der 20 000 Euro-Spende von Oberbürgermeister Brand. Ulrich Föhr schätzt kleine Beträge nicht geringer als große. „Ich glaube, zehn Euro zu spenden kann für den einen so schwierig sein wie für einen anderen eine 400-Euro-Spende“, sagt er. Für ihn zählt damit auch der Gedanke des Zusammenhalts, der sich in einer Spende ausdrückt.

Corona hätte wegen einer schwierigen Wirtschaftslage für Firmen ein Anlass sein können, ihre Unterstützung einzustellen. „Bei den Unternehmen sind die Weihnachtsfeiern ausgefallen. Aber anstatt die Kosten dafür zu sparen, wurde das Geld an ’Häfler helfen’ gespendet. Das ist umwerfend“, sagt Ulrich Föhr. Auch die Fränkel-Stiftung hat sich nichts gespart. Das von der Stiftung zu Gunsten von „Häfler helfen“ veranstaltete Weihnachtssingen in der Allmandstraße musste wegen der Pandemie entfallen. Nicht aber die Spende: Mit 10 000 Euro hat die Fränkel-Stiftung ihre Spende gegenüber dem letzten Jahr verdoppelt.

Wegen Corona waren öffentliche Spenden-Events für „Häfler helfen“ zwar so gut wie ausgeschlossen. Alexandra und Jürgen Schrandt vom Restaurant Krone in Raderach ließen sich aber etwas Besonders einfallen. Am vierten Advent veranstalteten sie eine Livestream-Wunschkonzert mit DJ im Internet. Mit der Erfüllung eingegangener Musikwünschen wurde Geld für „Häfler helfen“ gesammelt. So kamen 870 Euro zusammen. „Das Krone-Team wollte nicht nur den Geldbeutel aufmachen und eine Spende überweisen. Sondern eine schöne Aktion daraus machen, die von anderen mitgetragen wird“, sagt Ulrich Föhr.

Er freut sich über jeden gespendeten Euro, mit dem die Not von bedürftigen Häflerinnen und Häflern gelindert werden kann. Zu dieser Not gehört es auch, wenn Weihnachten nicht gefeiert werden kann - und zwar nicht aufgrund von Hygieneregeln. „Es gibt viele Häflerinnen und Häfler, die ihren Kindern zu Weihnachten etwas Gutes tun wollen. Aber das Geld reicht nicht für ein Geschenk oder dazu, etwas Gutes zu essen zu kaufen“, erzählt Föhr. Als immer drängender nimmt er die Not von chronisch Kranken wahr. Medikamente, auf die mancher angewiesen sei, würden von Ärzten oft nur noch als Privatrezept ausgestellt. Die Kosten werden von den Krankenkassen nicht übernommen. Die Kranken bleiben damit auf den Ausgaben sitzen. „Eine Creme für 8,50 Euro gegen seine Schmerzen kann sich ein chronisch Kranker aber oft nicht leisten“, sagt der Stadtdiakon.

Die Weihnachtsaktion von „Häfler helfen“ läuft auch über Weihnachten und danach weiter. Zusammen mit der SZ als Medienpartner dankt die katholische und evangelische Kirche in Friedrichshafen allen Spendern sowie denen, die noch spenden wollen. Die Spenden kommen unbürokratisch und in voller Höhe den Bedürftigen zugute.