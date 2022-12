„Häfler helfen“ gibt Handwerker im Rollstuhl Hoffnung

„Häfler helfen“ ist eine gemeinsame Aktion der katholischen und der evangelischen Kirche mit der „Schwäbischen Zeitung“. Jeder Cent, der gespendet wird, kommt bei den Menschen in Not an. Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege):

Krank, arbeitsunfähig, verschuldet, zwangsgeräumt und jetzt auch noch bewegungsunfähig im Rollstuhl. Das Jahr 2022 stand für Heinz K. bisher unter keinem guten Stern. Noch im März kam der 56-Jährige selbstständig auf Krücken ins Stadtdiakonat.

Jetzt sitzt er im Rollstuhl und ist ganz auf die Hilfe seiner Frau angewiesen. Die Beine tragen nicht mehr und auch die Hände verlieren an Beweglichkeit. Heinz K., der in Wirklichkeit anders heißt, leidet an ALS, einer Krankheit, die zur Degeneration von Nervenzellen führt und die Muskeln lahm legt.

Gegen die Amyotrophe Lateralsklerose ist bisher kein Kraut gewachsen. Der bekannte Astrophysiker Stephen Hawking litt mehr als 50 Jahre an ALS, bevor er 2018 im Alter von 76 Jahren starb. Auch wenn sich bei Heinz K. die Lähmungserscheinungen in den vergangenen Monaten beschleunigt haben, bleibt er hoffnungsvoll.

Aufgeben kommt für ihn nicht in Frage. Seinen Beruf als Handwerker kann der gelernte Schreiner zwar nicht mehr ausüben. Fußball spielen, Wandern oder Radfahren – das alles ist längst passé. „Ein bisschen was geht immer“, sagt er und macht sich Mut: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Er habe einen starken Glauben an Gott und vertraue auf die Möglichkeiten der modernen Medizin. Als Teilnehmer an einer ALS-Studie an der Uni-Klinik Ulm fühle er sich in guten Händen.

Der Rollstuhlfahrer wurde zwangsgeräumt.

Zu Diakon Rebmann kam Heinz K. im März dieses Jahres. Weil er mit seiner Miete im Rückstand war, hatte ihm der Vermieter gekündigt. Er wollte den Rausschmiss aber nicht akzeptieren. Immerhin habe er sieben Jahre in der Wohnung gewohnt und dem damaligen Besitzer handwerklich viel geholfen – „drei Wohnungen und sein Haus habe ich ihm gerichtet.“

Doch dieser Vermieter war inzwischen gestorben. Die Erben ließen sich nicht bewegen, ihre Kündigung zurückzunehmen. Es kam zur Zwangsräumung. Übergangsweise sei er in der Ferienwohnung eines Freundes untergekommen.

Die Stadt habe ihm dann eine Wohnung angeboten. Seit sechs Monaten wohnt er mit seiner Frau darin. Zum Glück habe sie einen Aufzug, sodass er jetzt auch mit dem Rollstuhl rein- und rauskomme. Eingesperrt sein wäre für ihn die Hölle. Er müsse unter Menschen, sagt Heinz K.. Behindertengerecht sei die Wohnung leider nicht, was ihm und seiner Frau zunehmend Probleme bereite.

Dank „Häfler helfen“-Spenden konnte er sich zumindest Haltegriffe im Bad einbauen lassen. Auch Fahrten nach Ulm in die Klinik, die Reparatur des Pflegebettes oder warme Schuhe hat Diakon Rebmann aus dem Spendentopf finanziert.

Heinz K. hat viel gearbeitet und kam doch auf keinen grünen Zweig.

Als Heinz K. auf Antraten einer Mitarbeiterin im Rathaus beim Stadtdiakonat im Haus der kirchlichen Dienste anklopfte, war die Wohnungsfrage vorerst gelöst. Doch außer der fortschreitenden Krankheit belasteten ihn die über Jahre angehäuften Schulden. Noch immer hatte er an einem gescheiterten Wohnungskauf zu knabbern. „Ich war damals blauäugig und habe blind einem Banker vertraut“, sagt Heinz K..

Nachdem sein erster Arbeitgeber, eine Häfler Baufirma, insolvent ging, habe er sich selbstständig gemacht und verschiedene Aufträge im Bausektor angenommen. Er habe alles gemacht: vom Fliesenlegen über Altbausanierung bis hin zu Trockenbau. Er habe viel gearbeitet, sei ständig auf Baustellen gewesen und habe zehn Jahre keinen Urlaub gemacht. Finanziell auf einen grünen Zweig kam er offenbar nicht. Am Ende habe ihn ein Auftraggeber sitzen lassen, was ihn viel Geld gekostet habe.

Ich kann jetzt wieder nach vorne schauen. Heinz K.

Gleichzeitig machte sich die Krankheit bemerkbar: Die Füße wurden schwer und schwerer, arbeiten wurde mühsamer und bald unmöglich. 2019 habe er die Diagnose ALS bekommen. Durch die Krankheit sei ihm zwar klar gewesen, „ich schaffe es nicht mehr, meine Schulden zurückzuzahlen“. Doch anstatt sich dem Problem zu stellen, habe er den Kopf in den Sand gesteckt. Selbst vor seiner Frau habe er seine Notlage verheimlicht. Ein großer Fehler, wie sich bald herausstellte.

Seit der Privatinsolvenz ist Heinz K. wieder zuversichtlich.

Aina Kesenheimer vom Verein SOS Ausweg aus Ravensburg, die im Stadtdiakonat regelmäßig Schuldner berät, öffnete ihm schließlich die Augen und bewog ihn zum Handeln. Um von seinen Schulden loszukommen, vor allem auch, um seine Frau zu entlasten, die für die ganzen Verbindlichkeiten mit haftbar sei, müsse er Privatinsolvenz beantragen.

Das heißt, alles musste auf den Tisch und mit jedem Gläubiger musste eine Lösung gefunden werden. Ohne Martin Rebmann und Aina Kesenheimer hätte Heinz K. das nicht geschafft.

Heute ist er froh, dass er diesen Weg gegangen ist. „Ich kann jetzt wieder nach vorne schauen“, sagt er und tippt auf seinen Rollstuhl: „Ich glaube, dass ich auch hier wieder herauskomme.“