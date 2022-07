Häfler helfen der Tafel Friedrichshafen

Beim sehr gut besuchten Seehasenfest-Gottesdienst haben die Festgottesdienstbesucher in der Kollekte 1100 Euro für die Tafel Friedrichshafen gespendet. Eine stolze Summe, die hilft, freuen sich die Organisatoren in einem Bericht. So kann ganz nach dem Motto des Gottesdienstes „Vom Dunkel zum Licht“ wirklich ein wenig Licht in manche Häfler Haushalte kommen. Die Vorverlegung der Gottesdienstzeit auf 9.15 Uhr wurde gut angenommen. Der Gottesdienst war vorbereitet und gestaltet von Pfarrer Hannes Bauer (Bonhoeffer Kirche), Dekan Bernd Herbinger (Katholische Gesamtkirchengemeinde), Paula Staudinger und Emilia Maier (Jugendliche der Bonhoeffer Kirche). Musikalisch bereichert wurde die Feier durch Stimme und Klang von Cornelia und Stefan Gerber.