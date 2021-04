Häfler Gemeinderat tagt öffentlich erst ab 16.45 Uhr

Die öffentliche Sitzung des Häfler Gemeinderates im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses am Montag, 26. April, findet erst ab 16.45 Uhr statt. Um 18 Uhr können die Bürger in der Einwohnersprechstunde Fragen an Oberbürgermeister Andreas Brand stellen.

Für den Neubau des Verwaltungsgebäudes des Landratsamtes Bodenseekreis wurde ein Wettbewerb durchgeführt. Das Ergebnis wird in der Sitzung vorgestellt. Auf der Tagesordnung stehen nach Auskunft der Stadtverwaltug auch noch der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nummer 178/1 „Fachmarkt- und Freizeitzentrum, erste Änderung“, das weitere Vorgehen für das ehemalige Zollgebäude in der Schanzstraße, das Projekt „Global Nachhaltige Kommune in Baden-Württemberg“, die Regelung der Betreuungsgebühren für die Betreuung in den Kindertagesseinrichtungen während der pandemiebedingten Schließung für den ersten und zweiten Lockdown, eine temporäre Kindertageseinrichtung in Fischbach und die Erhöhung des Zuschusses und Schlussrechnung für das SVE-Gesundheitszentrum im Bürgersaal sowie der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung. Weitere Themen sind die Teilnahme der Stadt Friedrichshafen als kommunale „Partnerschaft für Demokratie“ am Bundesprogramm „Demokratie leben“, die Ergänzung der Entgeltordnung der Musikschule um digitale Unterrichtsformen bei behördlich angeordneten Schließungen sowie Kanalerneuerungen in der Ettenkircher Straße und die Einbringung eines gestellten Antrages.