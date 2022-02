Häfler Gemeinderat berät über wirtschaftliche Lage im Klinikverbund

Die Mitglieder des Gemeinderats von Friedrichshafen kommen am Montag, 21. Februar, um 16 Uhr im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses.

Auf der Tagesordnung stehen Beschlüsse über die Gewährung von Freiwilligkeitsleistungen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung für das Geschäftsjahr 2022 an die Klinikum Friedrichshafen GmbH mit dem Medizin Campus Bodensee, die Zeppelin-Museum Friedrichshafen GmbH, die Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, die RIZZ Regionalen Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH und an die Bodenseefestival GmbH. In der Sitzung werden die Räte außerdem über die aktuelle wirtschaftliche Lage im Klinikverbund informiert. Auch geht es die Finanzierung der laufenden Saison 2021/2022 der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH, den Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss für den Bebauungsplan „Altes Messegelände – Sportpark“, den Baubeschluss für das Bauvorhaben Alter Weinberg in Ittenhausen-Nord und die Einrichtung des Profilfachs Informatik-Mathematik-Physik am Karl-Maybach-Gymnasium. Um 17.30 Uhr findet die Einwohnerfragestunde statt.

Für alle an der Sitzung Teilnehmenden gilt die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht. Alle Tests, mit Ausnahme von Selbsttests, sind zulässig. Testnachweise, Impfzertifikate oder Genesenenbescheinigungen sind mitzuführen.