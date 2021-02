Häfler Gemeinden bereiten den Weltgebetstag vor

Am Freitag, 5. März um 13 Uhr wird die Ausstellung „Vanuatu to go“ in der Erlöserkirche eröffnet. Zu jeder vollen Stunde wird darüber hinaus zu einem Impuls eingeladen. Um 18 Uhr findet eine Andacht statt. Im Rahmen einer „offenen Kirche“ präsentiert die St. Maria Kirche Jettenhausen von 15 bis 18 Uhr eine Infotafel und einen Stationenweg „Klimawandel“ mit Texten und Gebeten, um Einblicke in die Lebensrealität Vanuatus zu vermitteln. In St. Petrus und Paulus Ettenkirch findet um 18.30 Uhr eine Andacht statt. Ebenfalls um 18.30 Uhr wird der Weltgebetstag im Gemeindehaus Arche St. Columban gefeiert. Die evangelische Kirchengemeinde Manzell und die katholische Seelsorgeeinheit West laden um 19 Uhr zu einem ökumenischen Internet-Gottesdienst ein unter:

Im Rahmen der Sonntagsgottesdienste am 7. März wird der Weltgebetstag um 9.30 Uhr in der Schlosskirche, um 10 Uhr in der Bonhoefferkirche und um 11 Uhr in der Erlöserkirche gefeiert.