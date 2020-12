Häfler Frühjahrsmesse präsentiert Schattentheater

Die IBO 2021 wirft bereits ihre Schatten voraus: Mit dem preisgekrönten Theater „Moving Shadows“ bringt die Frühjahrsmesse Bewegung ins Spiel und präsentiert den Besuchern täglich ein hochprofessionelles und weithin bekanntes virtuoses Formenspiel, wie die Messe Friedrichshafen mitteilt. Außerdem zeigt die Messe Neuheiten für den Garten, beim Bauen, Reisen und im Garten. Die 71. IBO und ihre Schwestermessen finden von Mittwoch, 17. bis Sonntag, 21. März statt.

Neu im Programm sind ein „Young Speaker Contest“ sowie das Nähwerk mit einer neuen Modenschau. Das Foodtruck Festival setzt neben der kulinarischen Eventbühne und dem „Regionalen Genießen“ schmackhafte Höhepunkte. „Unser Angebot ist erneut ausgesprochen vielfältig und voller Überraschungen“, freuen sich Messechef Klaus Wellmann und Projektleiter Rolf Hofer laut Pressemitteilung auf die 71. Frühjahrsmesse, die 2020 wegen Corona ausfiel.

Unterhaltung ist auf der Frühjahrsmesse immer ein großes Thema, „Moving Shadows“ verzaubern diesmal das IBO-Publikum: Acht Menschen, eine Leinwand, dazu Licht und Musik, mehr braucht es nicht für eine Reise rund um den Globus und durch die Fantasiewelten Hollywoods. Mit filigranen Bildern, die an feinste Scherenschnitte erinnern, umgarnen die Artisten, Tänzer und Pantomimen des Theaters ihr Publikum. Mit Präzision und verblüffender Leichtigkeit kreieren „Die Mobilés“ laut Veranstalter einen poetischen Bilderreigen aus fließenden Körpern, wirbeln temperamentvoll ins Licht und verschwinden wieder in der geheimnisvollen Tiefe des Raumes. Hinter der Leinwand verschmelzen ihre Körper zu Landschaften, Tieren und Gebäuden, täglich verzaubern die Schatten ihr Publikum während der IBO in der Messehalle A2. Der Frühjahrsevent mit den Schwestermessen „Garten & Ambiente Bodensee“, „Neues BauEn“ mit einem Expertentag sowie „Urlaub Freizeit Reisen“ mit einem Urlaubskino bieten den Besuchern im März ein breites, informatives und unterhaltsames Produktspektrum, verspricht die Messe.

Grillen liegt im Trend und ist bisher vor allem in der Männerwelt ein großes Thema. Das soll sich jetzt ändern. Die Frühjahrsmesse sucht grillbegeisterte Frauen, die sich in einem Wettbewerb mit anderen Teilnehmerinnen messen möchten. Gesucht wird am Freitag, 19. März, auf der kulinarischen Eventbühne die Miss BBQ 2021. Weitere Informationen unter: https://www.ibo-messe.de/messeinformation/miss-bbq.

Beim neuen „Young Speaker Contest“ am Mittwoch 17. März, und Donnerstag, 18. März, im Rahmen der IBO sucht die Messe redegewandte und redefreudige Schüler ab der achten Klasse, die sich in diesem Wettbewerb auf die Bühne trauen. In den vergangenen Jahren sei das gesellschaftliche und politische Interesse bei jungen Menschen stark gewachsen. Viele Themen seien immer mehr auch für Schüler relevant, „Mach den Mund auf“ ist deshalb auch das Motto des Contests, der auf der Frühjahrsmesse IBO erstmals angeboten wird. Infos, Anmeldeformulare sowie Teilnahmebedingungen finden Interessierte online unter www.ibo-messe.de/messeinformation/young-speaker-contest.