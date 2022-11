Häfler Friedrichstraße zeitweise gesperrt

Die Friedrichstraße ist am Freitag, 25. November, zwischen den Einmündungen Metzstraße und der Einfahrt in das Parkhaus am See (ehemals Schuhhaus Trapp) von 8 bis 11 Uhr gesperrt. Grund für die Sperrung ist laut Stadtverwaltung eine sogenannte Kanalbefahrung. Dabei wird das Rohrnetz der Kanalisation mit einer Kamera untersucht. Die Zufahrt zum Parkhaus am See ist aus Richtung Riedleparkstraße möglich. In die Metzstraße kann lediglich aus Richtung der Eckenerstraße eingefahren werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.