Häfler Freibäder öffnen im Mai

Die Vorbereitungen zur Freibadsaison laufen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, öffnet das Frei- und Seebad in Fischbach am Sonntag, 1. Mai. Am Samstag, 14. Mai, öffnen dann das Wellenfreibad in Ailingen und das Strandbad am Königsweg. Bereits seit einigen Wochen machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die städtischen Freibäder fit für die neue Saison, heißt es in der Meldung. So werde der Rasen der Liegewiese gemäht und die Umkleiden, Duschen und WCs gesäubert, damit die Gäste zum Saisonstart saubere Becken und gepflegte Liegewiesen vorfinden.

Im Frei- und Seebad Fischbach wurde der Uferbereich saniert. Im Strandbad wurde vor dem Eingang ein neues Geländer aufgebaut und der gesamte Bereich wird derzeit noch umgebaut: Der Schaukasten wird zurückgebaut und es entstehen neue Räume für die Mitarbeitenden, den Server und ein Lager. Des Weiteren wird am hinteren Bereich der Bootsvermietung an einem Revisionsschacht für die Wasserwerke gearbeitet.

Das Frei- und Seebad in Fischbach bei jeder Witterung von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Strandbad Friedrichshafen und das Wellenfreibad in Ailingen haben bei guter Witterung täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.