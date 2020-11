Häfler Forschernachwuchs belegt Spitzenplatz

Die Jugendgruppe der Astronomischen Vereinigung Bodense e. V. mit Sitz in Friedrichshafen hat den Reiff-Förderpreis 2020 gewonnen. Bei dem Wettbewerb der Reiff-Stiftung zur Förderung der Amateur- und Schulastronomie treten Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland an.

Unter der Leitung von Markus Kohler hatte sich die Jugendgruppe TTT (Teleskop-Teens-Truppe) am 28. September für den Förderpreis beworben, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Am 13. Oktober kam dann die erfreuliche Meldung aus dem Haus der Astronomie in Heidelberg, dass das Projekt der Jugendgruppe bei dem bundesweiten Wettbewerb den ersten Platz belegt hat. Das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro dient der Weiterentwicklung ihres Projekts.

An den Start gingen die Jugendlichen mit dem sogenannten R.A.M.O.T.S.-Projekt. Der Name dieses Projekts bedeutet: „Realtime Automatic Moving Object Tracking System“. Ein System zum automatischen Nachführen von sich bewegenden Objekten. Diese Objekte können dann in Echtzeit mit optischen Geräten beobachtet, fotografiert oder gefilmt werden, zum Beispiel Flugzeuge, Satelliten, die Internationale Raumstation (ISS) und so weiter. Die offizielle Preisverleihung fand nun am 7. November – coronabedingt online – statt. Mit dem gewonnenen Preisgeld möchte die Jugendgruppe das technische Equipment erweitern und die Automatisierung des Nachführsystems optimieren. Eine spannende, wissenschaftlich-technische Herausforderung, bei der die Jugendlichen (ab elf Jahren) mit viel Spaß am Sternenhimmel, am Tüfteln und Basteln, ihre Ideen und Kreativität einbringen können. Gesucht wird von den jungen Himmelsforschern und ihren Betreuern zu diesem Zweck auch ein Raum zum Unterstellen der Materialien.

Wer also bei der Suche nach einer Räumlichkeit helfen kann oder sich für die Astronomische Vereinigung, deren Sternwarte oder Jugendgruppe interessiert, kann sich gerne an den Verein wenden, heißt esin der Pressemitteilung.