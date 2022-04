Häfler Faustballer sichern sich zweimal Silber

Zwei Faustballmannschaften des VfB Friedrichshafen sind mit einem Erfolgserlebnis aus dem österreichischen Lauterach zurückgekehrt. Bei der Internationalen Vorarlberger Meisterschaft der Altersklassen M35+ und M45+ freuten sich die Häfler Teams jeweils über Silber.

Ein Gegner mit Glamourfaktor

Durch die Sporthalle der NMS Lauterach wehte laut VfB-Mitteilung am vergangenen Samstag ein Hauch der großen weiten Faustballwelt. Acht Mannschaften aus Österreich, der Schweiz und Deutschland kämpften in drei Altersklassen um den Turniersieg. „Dabei sorgte vor allem der FB Widnau für einen hohen Glamourfaktor“, heißt es in der Mitteilung des VfB. „Gleich zwei Mannschaften, gespickt mit zahlreichen aktuellen und ehemaligen Schweizer Erstligaspielern, brachten die Rheintaler an den Start.“ Und im Angriff der Widnauer Jungsenioren schwang mit Juliano „Ju“ Fontoura ein ehemaliger Auswahlspieler Brasiliens das Zepter.

Fünf Spiele standen für jedes Team in der gemeinsamen Runde der Altersklassen M35+ und M45+ auf dem Spielplan. Für die Häfler begann das Turnier mit dem internen Vereinsduell, welches die Jungsenioren der M35+ für sich entscheiden konnten. Da es im Anschluss gegen Montlingen jedoch nur zu einem Unentschieden reichte, musste der VfB gegen Widnau unbedingt gewinnen. Der Druck schien die Mannschaft zu beflügeln: Anderthalb Sätze lang hatten die Häfler den Favoriten im Griff. Dann aber zogen die Eidgenossen noch einmal das Tempo an und sicherten sich mit dem Unentschieden vorzeitig die Goldmedaille in der Altersklasse M35+.

Für die Häfler ging es im abschließenden Spiel gegen das zweite Widnauer Team darum, die Silbermedaille abzusichern. Diese Herausforderung erwies sich aber als schwieriger als gedacht. Erst nach hartem Kampf entschied der VfB die Partie für sich.

Das zweite VfB-Team hatte ohne etatmäßigen Angreifer einen schweren Stand. Dies tat der Spielfreude aber keinen Abbruch: In jedem Spiel gelang es, Akzente zu setzen. Und so freuten sich die Häfler am Ende über Silber in der Altersklasse M45+.