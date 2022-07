Häfler Faustballer genießen Heimrecht

Im Zeppelinstadion wird am Sonntag die Schlussrunde der Verbandsliga-Feldsaison 2022 eingeläutet. Für die Faustballer des VfB Friedrichshafen gilt es vor heimischer Kulisse noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren, um dann beim Saisonfinale in Vaihingen am 17. Juli befreit aufspielen zu können. Spielbeginn in Friedrichshafen ist um 10 Uhr.

Für die Seehasen stehen zwei Partien gegen die TG Biberach und den TSV Illertissen auf dem Programm. In den Hinspielen holte Friedrichshafen insgesamt drei Punkte. Eine Ausbeute, mit der die Häfler auch am Sonntag zufrieden wären. Um nicht noch unten reinzurutschen, ist das auch angebracht: Für den drittplatzierten VfB ist in der engen Verbandsliga je nach Ausgang des Spieltages in beide Richtungen noch alles möglich. Das gilt auch für den Vierten Biberach. Für Schlusslicht Illertissen kann es dagegen nur noch um den Klassenerhalt gehen.

Gegner unter Zugzwang

Vor allem Illertissen ist bislang hinter den Erwartungen geblieben: So gab es für das Team aus dem Landkreis Neu-Ulm in den ersten zehn Partien lediglich zwei Siege und zwei Unentschieden.

Bei Auftaktgegner TG Biberach wies die Formkurve, nach verpatztem Saisonstart, zuletzt klar nach oben. Somit hat sich die TG nach oben gekämpft und steht nun punktgleich mit dem VfB auf dem vierten Tabellenplatz. Sogar die Meisterschaft und der Aufstieg scheinen nun noch drin zu sein.