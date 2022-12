Häfler Faustballer duellieren sich mit Lokalrivalen

Letzter Auftritt der Faustballmannschaften in der Verbandsliga im Sportjahr 2022. Zum Rückrundenauftakt in der Schönbrunnenhalle in Essingen begegnen sich am Sonntag ab 10 Uhr der TSV Lindau, die beiden Mannschaften des VfB Friedrichshafen sowie Gastgeber TV Heuchlingen.

Zwei Mannschaften vom Bodensee benötigen dabei dringend Punkte für den Nichtabstieg. Dazu gehört der TSV Lindau, der zurzeit mit 5:11 Punkten den vorletzten Platz belegt. Durchaus Hoffnung darf dem Team der vergangene Heimauftritt in der Sporthalle Lindau machen, als die Lindauer ungeschlagen blieben. Sicherlich soll am Sonntag deshalb auf jeden Fall ein Sieg gegen das punktlose Schlusslicht VfB Friedrichshafen II her. Die Häfler Reserve steht unter Zugzwang: Sieben Punkte trennen den Aufsteiger bereits vom rettenden sechsten Tabellenplatz. Erschwerend kommt hinzu, dass die Seehasen in Essingen auf ihre beiden etatmäßigen Angreifer verzichten müssen.

Nur Felix Zöller fehlt

Schwierig dürfte es für Lindau gegen die erste Mannschaft des VfB werden. Die Seehasen stehen in der Verbandsliga auf Rang drei und sind nur vier Punkte von einem Aufstiegsplatz entfernt. Bis auf Angreifer Felix Zöller sind alle Spieler an Bord.

Während der TSV Lindau lediglich auf die beiden Friedrichshafener Teams trifft, duellieren sich die VfB-Mannschaften auch mit dem TV Heuchlingen.