Häfler fällt auf WhatsApp-Masche herein und bezahlt

Ein 65-Jähriger ist am Mittwoch einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen und hat einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag an die Betrüger überwiesen. Das berichtet die Polizei.

Über Whatsapp gaben sich die Täter als Sohn des Mannes aus und behaupteten, eine neue Telefonnummer zu haben. Im weiteren Verlauf baten die Betrüger ihr Opfer, zwei Überweisungen für den angeblichen Sohn zu tätigen, was der 65-Jährige guten Glaubens veranlasste.

Erst danach kamen dem Mann, wie die Polizei weiter mitteilt, Zweifel, weshalb er seinen echten Sohn kontaktierte und der Betrug aufflog. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt nun und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche.

Sie bittet Personen, die solche Anrufe erhalten, in einem solchen Fall sofort direkten Kontakt unter der bekannten Rufnummer mit ihrem Angehörigen aufzunehmen. Weiter warnt die Polizei: Überweisen Sie keinesfalls Geld an unbekannte Konten. Angerufene sollen sich im Zweifel an ihre nächstgelegene Polizeidienststelle wenden und umgehend Anzeige erstatten, sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle istg unter der Telefonnummer 0751 / 803 10 48 zu erreichen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Polizei.