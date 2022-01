Häfler Eislaufsaison mit guter Bilanz

Mitte Januar endete die diesjährige Eissaison auf dem Romanshorner Platz. Stadt und Stadtmarketing ziehen angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen mit sich ständig ändernden Coronaregeln und dem oft schlechten Wetter dennoch eine positive Bilanz, wie es in einer Pressmitteilung heißt. Mit rund 7500 Besuchern nutzten nur zwölf Prozent weniger Schlittschuhläuferinnen und -läufer die Bahn als in der Saison 2019/2020. Auch die Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen konnten, unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln, wie geplant mit 48 Mannschaften stattfinden. Viele Schulklassen mit zusammen über 550 Schülerinnen und Schülern nutzten das Angebot. „Möglich war die 350 Quadratmeter große Eisbahn mitten in der Innenstadt nur dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren und Helfer, denen unser besonderer Dank gilt“ unterstreicht Thomas Goldschmidt gmäß Mitteilung die Bedeutung der Händler und Firmen bei der Durchführung des Wintersportvergnügens.