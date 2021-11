Häfler Eisbahn bietet Eisstockschießen für Kinder und Jugendliche an

Vom 12. November bis 9. Januar bietet die Eisbahn auf dem Romanshorner Platz wieder 350 Quadratmeter Eisfläche für das Schlittschuhvergnügen. Und auch ohne Schlittschuhe ist die Eisbahn zu erleben: Im Eisstockschießen spielen beim Kids-Cup Teams mit mindestens vier Mitgliedern gegeneinander. In den Weihnachtsferien findet zwischen dem 3. und 5. Januar der Kids-Cup statt. Zu dem Turnier können sich Mannschaften mit vier bis fünf Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 15 Jahren anmelden. Es muss ein Erwachsener als Teamleiter dabei sein.

Jede Mannschaft spielt an einem Vorrundenspieltag am 3. oder 4. Januar 2022 in verschiedenen Gruppen um das Weiterkommen in den Finaltag, der am 5. Januar stattfindet. Für die Teilnahme am Turnier ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Die Anmeldefrist endet am Sonntag, 19. Dezember. Die Teilnahme am Kids Cup ist kostenlos. Alle Informationen, die Teilnahmebedingungen und ein Formular zur Online-Anmeldung gibt es auf der Webseite der Eisbahn unter www.eisbahn-fn.de