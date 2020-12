Häfler Einzelhandel erfüllt Weihnachtswünsche

Zwölf Weihnachtswünsche im Wert bis zu 200 Euro hat das Friedrichshafener Stadtmarketing kurz vor dem „Lockdown“ zusammen mit dem Häfler Einzelhandel erfüllt. Beim Weihnachtsgewinnspiel „Häfler Wunscherfüller“, bei dem die „Schwäbische Zeitung“ Medienpartner ist, war neben einem Weihnachtswunsch nur etwas Glück nötig, und der Wunsch geht nun in Erfüllung.

Egal ob Lieblingstasche, modische Winterstiefel, ein toller Pullover oder das neueste Buch – jeder konnte sich bis vergangenen Montag mit seinem Wunschgeschenk in einem Friedrichshafener Geschäft fotografieren oder fotografieren lassen und das Foto auf einer Internetplattform hochladen. Unter den eingesandten Wünschen wurden zwölf gezogen, und das jeweilige Wunschgeschenk konnte gerade noch rechtzeitig vor dem „Lockdown“ in den Friedrichshafener Geschäften der Wahl gekauft werden.

Die Geschenkwünsche waren dabei vielfältig und umfassten unter anderem einen eleganten Ring, einen Staubsauger, eine Jacke, ein Buch, ein paar Wanderstiefel, diverse Spielsachen, Dekoartikel, ein Raclette und vieles mehr aus zahlreichen Geschäften im gesamten Stadtgebiet.

„Das Gewinnspiel zeigt, dass lokal einkaufen Spaß macht, und außerdem hilft es, die Vielfalt an Geschäften in Friedrichshafen zu erhalten“, erklärt Thomas Goldschmidt vom Friedrichshafener Stadtmarketing. Dass die Gewinnerinnen und Gewinner nicht nur aus Friedrichshafen, sondern auch aus Lindau, Konstanz, Eriskirch und Weingarten kommen, zeige, dass der Häfler Einzelhandel in der Weihnachtszeit für viele Leuten aus nah und fern tatsächlich „Wunscherfüller“ sein konnte.

Am Rande des Gewinnspiels gab es noch einen glücklichen Zufall, wie Goldschmidt berichtet: Nach der Auslosung am Dienstagnachmittag konnte das Team des Stadtmarketings innerhalb von drei Stunden alle zwölf Weihnachtswünsche der Gewinnerinnen und Gewinner in den Häfler Geschäften. „Alle Gewinne waren vorrätig, und lediglich in einem Fall haben wir einen Gutschein des Geschäfts (Werdich) nehmen müssen, da wir von den gewünschten Winterstiefeln die Größe nicht hatten“, so der Stadtmarketingchef.

Bei der Einkaufstour sei es zu einer überraschenden und sehr glücklichen Begegnung gekommen: eine Stadtmarketing-Mitarbeiterin wollte bei Schmuck und Uhren Stöhr den Wunschring einer Gewinnerin kaufen. „Leider fehlte die Größenangabe für den Ring, und Frau Hänsler rätselte gerade mit dem Personal, wie die Sache am besten zu lösen sei, als der Blick von Frau Hänsler auf eine Kundin im Laden fiel.“ diese Frau kam ihr bekannt vor. Wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich um die Gewinnerin eben dieses Rings. Sie überlegte gerade, ob sie sich den Ring selbst kaufen solle oder es riskieren solle, zu warten – der „Lockdown“ stand ja bevor, und sie wusste nicht, ob sie gewinnen würde. Das war dann offensichtlich nicht mehr nötig, und die Gewinnerin konnte sich den Ring passend in ihrer Größe selbst aussuchen.