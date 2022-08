Häfler Drachenbootfahrer sind im heißen Florida erfolgreich

Mit der Renngemeinschaft der Neckardrachen aus Heilbronn haben sieben Paddler vom Kanusport Friedrichshafen an der Drachenboot-Weltmeisterschaft in den USA teilgenommen. Nach zwei Jahren Zwangspause durften die Häfler wieder ihr Können gegen internationale Konkurrenz zeigen. Besonders die Teams aus den USA und Kanada galt es zu schlagen.

Die Rennen wurden laut Mitteilung über Distanzen von 200, 500 und 2000 Meter ausgetragen. Besonders bei den 2000 Metern machten die hohe Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in Sarasota im US-Bundesstaat Florida den Paddlern aus Deutschland zu schaffen. Die Württemberger waren aber dennoch sehr erfolgreich. Durch eine breite Aufstellung des Teams ging es in fast allen Altersklassen – Frauen, Männer und gemischte Booten – an den Start. In der Gesamtwertung sicherten sich die Häfler Platz drei.

Viele Mannschaften konnten aufgrund der Corona-Pandemie gar nicht oder nicht in ihrer gewohnten Zusammensetzung antreten. So hatte das gemischte U24-Team durch kurzfristige Absagen keine Gegner in den gemischten Booten, gegen die es antreten konnte. Um doch noch die Herausforderung zu haben und gegen internationale Teams konkurrieren zu können, starteten die Häfler in nahezu gleicher Besetzung zusätzlich noch in der Männerklasse – und holten über 200 und 500 Meter zwei Silbermedaillen.

Auch das Team der Neckardrachen musste Pläne umstellen, da auch die Heilbronner einzelne Corona-Fälle hatten. „Aufgrund der ärztlichen Betreuung und der ausgeprägten Test- und Hygienestrategie konnten diese aber auf das Minimale reduziert werden“, heißt es in der Mitteilung. Durch viele Erlebnisse, die Gemeinschaft mit anderen Teams und den Trikottausch am Ende wird die Woche in den USA laut den Häflern für viele unvergesslich bleiben. Und die Vorfreude auf die Rennen im kommenden Jahr ist weiter gestiegen. Bei der deutschen Meisterschaft in München im September kann sich Kanusport Friedrichshafen für die WM qualifizieren.