Häfler Bürgermeister liest am Welttag des Buches vor

Der Häfler Bürgermeister Fabian Müller liest am Samstag, 23. April, ab 11 Uhr im Medienhaus am See Friedrichshafen aus dem Buch „Mit dem Zeppelin nach New York – Die Geschichte vom Kabinenjungen Werner Franz“ vor. Laut Ankündigung ist die Erzählung für Kinder ab sieben Jahren mit Begleitung geeignet. Im Anschluss können die Kinder Fragen an den Bürgermeister stellen.

Eine Anmeldung ist telefonisch unter 07541 / 203-535 00 oder persönlich an der Info im EG des Medienhauses am See erforderlich. Die Lesung dauert etwa 45 Minuten, der Eintritt ist frei.