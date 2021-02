Häfler Briefwahlbezirk wird statistisch erfasst

Bei den vergangenen Wahlen hat es laut Stadtverwaltung in Friedrichshafen schon häufiger sogenannte repräsentative Wahlbezirke gegeben, die landesweit ausgewählt werden und die in eine repräsentative Wahlstatistik einfließen. Erstmals zählt in Friedrichshafen bei der Landtagswahl am Sonntag, 14. März ein Briefwahlbezirk dazu. Alle Briefwähler aus der Kitzenwiese und St. Georgen, den Wahlbezirken 14 und 15, bekommen besondere Stimmzettel, mit denen die Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe jeweils nach Alter und Geschlecht erhoben werden.

Kenntlich wird die Zugehörigkeit zu einem repräsentativen Wahlbezirk erst mit den Wahlunterlagen und noch nicht mit der Wahlbenachrichtigung, die demnächst zentral verschickt wird. Auf den Stimmzetteln befindet sich ein Kennbuchstabe als zusätzlicher Vermerk. Die Ergebnisse der Briefwahl aus diesen beiden Wahlbezirken werden dann auch gesondert an das Statistische Landesamt übermittelt.

Das Wahlgeheimnis wird durch die repräsentative Erhebung nicht verletzt, versichert die Häfler Stadtverwaltung. Gesetzlich geregelt ist alles rund um die Wahlstatistik in Paragraf 60 des Landtagswahlgesetzes.