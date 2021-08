Häfler Brennerin zeigt, wie ein Gin entsteht

Die SWR-Serie „Handwerkskunst“ zeigt am Freitag, 20. August, um 21 Uhr die Reportage „Wie man einen Gin brennt“ mit Christine Brugger von der „Organic Distillery“ in Friedrichshafen-Spaltenstein. Die Folge ist im SWR-Fernsehen und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Gin pur oder mit Tonic? Unter den Gin-Liebhabern wird diese Frage heiß diskutiert. Christine Brugger gibt im SWR eine Antwort darauf. Zudem wird erläutert, wie die gelernte Sensorikerin Wissenschaft und Handwerk bei der Gin-Herstellung verbindet, heißt es in der Programmankündigung. Gedreht wurde auf dem Obsthof der „Organic Distillery“.

Auf dem Hof wird seit fast 50 Jahren ökologischer Landbau betrieben und seit vier Generationen werden dort Brände destilliert. Christine Brugger spezialisierte sich 2014 zunächst auf Gin und brachte die Sorten „Ginn“ und „Ginnie“ heraus, die in Feinkostläden, Bars und Gastronomien ihren Platz gefunden haben. In der Zwischenzeit sind Essenzen und Schlüsselaromen für Bar und Küche dazugekommen. Im Herbst erweitert die 48-Jährige das Sortiment um „Brand & Geist“.